В Севастополе на Пасху продлят график движения троллейбусов

В Севастополе в ночь с 15 на 16 апреля продлят график движения городских троллейбусов. Как говорится на официальном сайте «Севэлектротранс», до 7:00 утра будет ходить транспорт по маршрутам №7. №9, №10, и №12.

С расписанием движения троллейбусов можно ознакомиться на сайте «Севэлектротранса».

Накануне сообщалось, что в связи с празднованием Пасхи 15 и 16 апреля на улицах Севастополя ограничат движение автотранспорта. С 21.00 15 апреля до 07.00 16 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Древняя, Ерошенко и Ульянова. Также с 07.00 до 17.00 16 апреля будет закрыто движение транспорта по улице Древняя.