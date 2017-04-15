Эрдоган призвал поддержать его реформу на завтрашнем референдуме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан поддержать на завтрашнем референдуме конституционной реформы, в результате которой еще больше власти будет сконцентрировано в канцелярии президента.

Социологические опросы показали некоторое преимущество сторонников этого предложения, которая, по словам Эрдогана, необходимая для обеспечения безопасности и противостояния политическим вызовам в Турции.

Оппоненты турецкого президента считают, что предложенные поправки к конституции станут еще одним шагом к авторитарному режиму в Турции, который и так усилился после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 года. После этого десятки тысяч людей были арестованы, уволены с работы, в том числе немало журналистов, а многие средства массовой информации были закрыты.

По данным наблюдателей, в том числе с ОБСЕ, противники референдума указывают на ограничение деятельности оппозиции и значительную предвзятость в средствах массовой информации в пользу Эрдогана.