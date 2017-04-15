ДТП на трассе Керчь-Симферополь: погибли два человека

На трассе Керчь-Симферополь 14 апреля произошло ДТП в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба российского управление ГИБДД по Крыму.

«Водитель автомобиля «ВАЗ-21061», находясь на правой обочине по ходу движения со стороны Феодосии в направлении Симферополя, начал разворачиваться в сторону Феодосии. Водитель «ВАЗа» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фиат Добло», который двигался по автодороге в направлении Симферополя, в результате чего совершил с ним столкновение», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пассажир и водитель «ВАЗ-21061» погибли, водитель другого автомобиля травмирован.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.