Россельхознадзор не пропустил в Крым 93 кг продуктов и 236 саженцев

За минувшую неделю управление Россельхознадзора Крыма не пропустило на территорию аннексированного полуострова 93 кг продуктов, 236 саженцев и 19 горшечных растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено 93 кг продукции. Это 23 кг картофеля, 42 кг овощей, 9 кг фруктов, 14 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли. Кроме того, в сумках и чемоданах граждан было выявлено 10 пакетов семенного материала, 236 штук посадочного материала, 19 горшечных растений», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По статистике Россельхознадзора Крыма, с начала 2017 года на территорию материковой Украины возвращено 2227 кг, 3294 штук и 383 пакета «подкарантинной продукции», выявленной инспекторами в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.