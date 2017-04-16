В Керчи призывают вступать в добровольческую пожарную охрану

В подконтрольной Кремлю администрации Керчи призывают местных жителей создать общественное объединение пожарной охраны, чтобы в последствии пожарники-добровольцы появились в поселках Маяк и Героевской.

«Гражданам, принявшим осознанное решение самоорганизоваться и вступить в общественное объединение пожарной охраны, за разъяснениями следует обращаться в Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации города Керчи», – говорится в сообщении пресс-службы города.

Накануне в подконтрольной Кремлю министерстве чрезвычайных ситуаций отчитались, что с начала 2016 года крымские спасатели совершили 219 выездов для ликвидации пожаров и спасения людей на них. На пожарах спасли 62 человек, из них 5 – несовершеннолетние дети.