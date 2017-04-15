Протестующие в США требуют обнародовать налоговые декларации Трампа

Тысячи людей в Соединенных Штатах вышли на марши протеста «Tax Day» («День налогов») с требованием заставить президента Дональда Трампа обнародовать его федеральные налоговые декларации.

15 апреля демонстрации прошли в десятках городов по всей территории США, они совпали с ежегодным сроком представления американцами налоговых деклараций федеральному правительству.

Трамп был первым кандидатом от крупной политической партии США за более чем 40 лет, который не обнародовал своей налоговой декларации во время избирательной кампании прошлого года.

Нет строгого требования, чтобы кандидаты обнародовали свои декларации, но критики Трампа говорят, что это является свидетельством того, что он что-то скрывает.

Демонстрации стали последними в целом ряде протестов, организованных демократами, трудовыми коллективами, женскими и другими организациями, которые критикуют Трампа и его политику.

Так, массовые демонстрации 21 января, на следующий день после официального вступления Дональда Трампа на пост президента, состоялись на улицах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и других городов.