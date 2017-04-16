В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

На административной границе с аннексированным Крымом запланирована церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.