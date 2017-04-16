Кандидат в президенты Франции Макрон обещает заставить Путина урегулировать конфликты

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что после победы на выборах он заставит президента России Владимира Путина вести диалог по урегулированию конфликтов в Сирии и в Украине. Об этом бывший министр экономики Франции заявил в интервью журналу Jeune Afrique.

Макрон подчеркнул, что сегодня нет никаких оснований позволять России нарушать нормы международного права, и в случае своей победы дал бы Путину понять, что он готов возобновить диалог с требованием урегулировать конфликты в Сирии и в Украине.

Макрон добавил, что обязательно добьется уважения от Путина, поскольку его с Москвой ничего не связывает.

«Если Россия будет выполнять свои обязательства, тогда мы постепенно будем отменять европейские санкции, и совместно с Германией будем налаживать политическое партнерство с Евросоюзом», – сказал Эммануэль Макрон.

Ранее он заявлял, что Франции не следует сближаться с Россией, и она нуждается независимости и сотрудничества с США и европейскими партнерами.

По данным социологических исследований, Эммануэль Макрон лидирует в президентской гонке. Первый тур выборов во Франции состоится 23 апреля.