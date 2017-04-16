Тысячи крымчан участвовали в пасхальных ночных богослужениях – СМИ

В ночь с 15 на 16 апреля в православных храмах Крыма состоялись пасхальные ночные богослужения. В них приняли участие тысячи жителей полуострова, сообщает «РИА Крым».

В Петро-Павловском кафедральном соборе в Симферополе череду пасхальных богослужений – полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

«Сегодня мы воистину познаем смерти умерщвление, мы познаем что Воскресение Христа, нашего Спасителя, явилось победой над смертью… Это праздник победы жизни над смертью, добра над злом… Это праздник для всех, без различия социального и материального положения. Христос воскрес для всех нас, для всего человечества», – обратился митрополит.

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В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

На административной границе с аннексированным Крымом запланирована церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.