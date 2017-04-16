Украинцев с Пасхой поздравил президент Порошенко

С пожеланием «душевного тепла, здоровья, счастья, а также твердой веры» обратился к украинцам президент страны Петр Порошенко. Он отметил и героев, которые погибли за Украину.

«Воскресение Христово олицетворяет веру, надежду и любовь христианского человечества, которые оно бережно хранит уже две тысячи лет. Среди народов, которые весть о Воскресении услышали от непосредственных свидетелей, были и наши прародители в Поднепровье и Крыму. Им проповедовал апостол Андрей Первозванный. Он благословил и место, где стоит Киев», – сказал в обращении Порошенко.

Он также отметил, что в этом году православные, греко-католики, римо-католики и протестанты отмечают Пасху в один день.

Пасха – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

На административной границе с аннексированным Крымом запланирована церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.