В канун Пасхи боевики на Донбассе совершили 29 обстрелов – украинский штаб

Штаб украинской военной операции в Донбассе заявляет, что поддерживаемые Россией боевики 15 апреля совершили 29 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В утреннем сообщении говорится, что обстрелы были по всем направлениям.

В частности, в районе Марьинки боевики применили минометы калибров 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, утверждает штаб АТО.

В группировке «ДНР» заявляют об усилении боев под Донецком в вечерние часы 15 апреля. В группировке «ЛНР» еще не сообщали о боевых действиях в субботу.

В конце марта участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, оно должно начать действовать с 1 апреля. Однако обстрелы не прекратились, а стороны конфликта обвинили в этом друг друга.

12 апреля в ходе заседания в Минске Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению по полному соблюдению режима прекращения огня накануне Пасхальных праздников.