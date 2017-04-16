КНДР провела неудачную попытку ракетного испытания – военные США

Американские военные заявляют, что Северная Корея провела в первые часы 16 апреля неудачное испытание ракеты, которая «взорвалась почти сразу же» после пуска. Министр обороны США Джеймс Маттис сказал, что «президент не имеет никаких комментариев» по этому поводу.

Заявление военных США подтвердило ранее обнародованное сообщение южнокорейских чиновников.

«Северная Корея пыталась проверить неидентифицированный тип ракет... сегодня утром, но мы предполагаем, что запуск был неудачный», – говорится в заявлении министерства обороны Южной Кореи.

Эти сообщения поступили на фоне опасений, что Северная Корея, возможно, готовится к своему шестому ядерному испытанию или иным испытаниям мощного оружия.

Вице-президент США Майк Пенс планирует прибыть в Южную Корею 16 апреля в рамках своего 10-дневного турне по Азиатско-Тихоокеанским регионам. Помощники Пенса заявили, что визит является знаком приверженности США к Южной Корее в условиях роста напряженности в отношениях с Пхеньяном.