Менее четверти крымских пляжей очищены от опасных предметов на дне акватории – МЧС

В рамках подготовки к курортному сезону крымские спасатели провели очистку дна 63 пляжей полуострова, всего в Крыму отмечено 367 официальных мест для отдыха на побережье, сообщает крымский главк МЧС.

«В ходе обследования со дна моря спасателями-водолазами извлекаются различные предметы, которые представляют опасность для отдыхающих: фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа и битое стекло. Кроме этого, водолазам приходится доставать много строительного мусора», – сообщает пресс-служба ведомства.

Подконтрольный Кремлю начальник главного управления МЧС России по Крыму Сергей Шахов напомнил, что «ответственность за обеспечение безопасности людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта».

В начале апреля крымские спасатели отчитались о проверке готовности 25 пляжей полуострова к курортному сезону.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».