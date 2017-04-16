Спустя полтора года работ в Симферополе назвали дату заливки фундамента под Соборную мечеть

В Симферополе на 21 апреля запланировали начало заливки фундамента под Соборную мечеть. До того работы на объекте велись с сентября 2015 года, однако строился лишь административный корпус.

«Торжественная церемония намечена на 21 апреля, в третью годовщину подписания президентом России Владимиром Путиным Указа о реабилитации крымскотатарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. В настоящее время проводится бетонная подготовка с устройством гидроизоляции, выполняется арматурный каркас для будущей фундаментной плиты под здание Соборной мечети», – публикует пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) в Симферополе.

В феврале депутат Госдумы России Руслан Бальбек заявил, что Соборная мечеть в Симферополе будет открыта 21 апреля 2019 года.

Строительство Соборной мечети стартовало 25 сентября 2015 года. Она строится на южной возвышенности города, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети будет четыре минарета, каждый высотой 50 метров.

ДУМКС после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16 – 17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. 19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият. Муфтием был избран Айдер Рустамов, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева.