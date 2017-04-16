Специалисты российского «Левада-Центра» спросили у жителей страны, хотят ли они смотреть «Евровидение» в случае, если украинская сторона не допустит на территорию Украины представителя России Юлию Самойлову (вопрос был задан до отказа России от трансляции этого конкурса). Мнения россиян разделились практически пополам.

«40% опрошенных считают, что России следует отказаться от трансляции этого конкурса, если украинские власти не допустят Юлию Самойлову до участия. 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения», – отметили специалисты Центра.

При этом далеко не все россияне знали о выдвижении Россией Самойловой, просвещены в вопросе 59% респондентов. В пресс-службе «Первого канала» заявили, что Юлия Самойлова будет участвовать в «Евровидении» 2018 года.

Европейский вещательный союз официально заявил, что Россия не примет участие в международном песенном конкурсе «Евровидение-2017».

Перед этим «Первый канал», который ежегодно транслирует международный песенный конкурс «Евровидение» в России, отказался делать это в 2017 году. За это Россию могут дисквалифицировать из конкурса 2018 года.

Служба безопасности Украины 22 марта запретила въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, которая незаконно посещала аннексированный Крым.

В министерстве иностранных дел России выразили возмущение решением Службы безопасности Украины отказать во въезде в страну российской участнице конкурса «Евровидение-2017» Юлии Самойловой.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, певица нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.