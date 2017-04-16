В Феодосии курортный сезон намерены открыть 30 апреля

Отметить старт курортного сезона в Феодосии намерены 30 апреля и 1 мая, в целом гуляния будут длиться неделю. Российские власти города приурочили событие к 230-летию путешествия императрицы Екатерины II в Крым. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала подконтрольный Кремлю председатель городского совета Светлана Гевчук.

«30 апреля состоится театрализованное представление, которое позволит показать ожившие картинки, костюмированное шествие. А 1 мая в картинной галерее Айвазовского будет выставка одной картины – это «Приезд Екатерины II в Феодосию», которую написал почетный гражданин города, художник с мировым именем Иван Айвазовский в 1883 году», – уточнила Гевчук.

Она напомнила, что 2017 объявлен годом Айвазовского, запланированы тематические мероприятия, кульминацией которых станет празднование дня рождения художника 29 июля. К этой дате в Феодосии приурочили проведение Дня города.

Власти Феодосии ранее сообщали о намерении усилить меры безопасности в городе, во время проведения праздничных мероприятий, запланированных на весенне-летний период.

Сообщалось также, что в честь 73-й годовщины освобождения Феодосии от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 13 апреля, в город прибудет передвижной музей «Поезд Победы».