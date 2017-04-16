Вице-президент США прибыл в Южную Корею

Вице-президент США Майк Пенс прибыл в Южную Корею 16 апреля, в начале своего 10-дневного турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Визит проходит на фоне роста напряженности в отношении Северной Кореи из-за ядерных и ракетных испытаний режима Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею «проблемой, которой нужно заниматься». Он также неоднократно заявлял, что если ведущий торговый партнер Пхеньяна Китай не захочет сделать больше для давления на режим Ким Чен Ына, Соединенные Штаты могут действовать самостоятельно.

Вице-президент Пенс прилетел в Сеул вскоре после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты заявили о неудачном ракетном испытании в КНДР.