Папа Римский Франциск в пасхальном послании сказал об Украине

Папа Римский Франциск в пасхальном послании вспомнил об Украине. Про ситуацию в стране глава католической церкви сказал в распространенном 16 апреля пасхальном послании Urbi et Orbi, сообщает Радио Ватикана.

«Пусть Добрый Пастырь поможет Украине, до сих пор угнетенной кровавым конфликтом, найти согласие, и сопровождает инициативы, направленные на облегчение горя тех, которые страдают от его последствий», – сказал он.

«Пусть среди сложных и иногда драматических судеб народов Воскресший Господь направит шаги тех, кто ищет справедливости и мира, и даст руководителям народов отвагу предотвращать распространение конфликтов и остановить торговлю оружием», – подчеркнул папа Римский.

Кроме того, он упомянул в послании о Сирии, странах Ближнего Востока, а также Южном Судане, Судане, Сомали и Демократической Республике Конго, страдающих от конфликтов, заостренных сильной засухой, которая поражает некоторые регионы Африки.

Христиане 16 апреля отмечают Пасху, праздник в честь воскресения Иисуса Христа. В этом году дата праздника совпадает у христиан западного и восточного обрядов.