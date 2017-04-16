Рскомнадзор заблокировал возможность читать чужие СМС через интернет сайт

В России Единый реестр запрещенной информации пополнился сайтами с информацией об оказании услуг «по предоставлению возможности доступа к детализированной переписке абонентов связи и пользователей мессенджеров» – СМС. Об этом идет речь в сообщении Роскомнадзора.

«В настоящий момент страницы сайтов внесены в Единый реестр, провайдерам хостингов отправлены уведомления об ограничении доступа к информации, признанной запрещенной по решению суда», – сказано на сайте российского ведомства.

Такое решение принято в соответствии с постановлением Ишимского городского суда Тюменской области.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание в виде штрафов для интернет-провайдеров, которые не ограничили доступ к сайтам, «запрещенным» властью.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».