Митрополит Лазарь встретил Благодатный огонь в Симферополе

Днем 16 апреля из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме в Крым доставлен и передан Митрополиту Симферопольскому и Крымскому Владыке Лазарю Благодатный огонь. Во встрече огня и пасхальном богослужении в Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе принял участие подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает его пресс-служба.

В воскресенье 16 апреля Христиане отмечают Пасху – праздник в честь воскресения Иисуса Христа.

В этом году он совпадает по дате у христиан западного и восточного обрядов.

В Великую субботу Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Чудо схождения происходит в Кувуклии – мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.

На административной границе с аннексированным Крымом запланирована церемония передачи «благодатного огня» из Иерусалима на полуостров из материковой Украины.