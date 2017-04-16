Советник Трампа прибыл в Кабул после удара в провинции Нангаргар

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Раймонд МакМастер прибыл в Кабул 16 апреля для переговоров с афганскими лидерами. Это произошло после того, как ранее на этой неделе военные США применили свою самую мощную неядерную бомбу по укреплениях группировки «Исламское государство» в восточном Афганистане. В результате этого удара были убиты около ста боевиков.

Администрация президента США Дональда Трампа сейчас пересматривает свою политику в Афганистане, где сейчас остаются около 8400 военных США.

Командующий силами США в Афганистане генерал Джон Николсон недавно заявил, что ему нужно несколько тысяч иностранных военных, чтобы выйти из глухого угла в войне с талибами.

Афганистан и США ранее на этой неделе сообщили, что американские военные применили свою самую мощную неядерную бомбу против группировки «Исламское государство» на афганской территории в четверг в координации с правительствами обеих стран.

Как заявили в аппарате президента Афганистана, этот скоординированный удар имел целью поддержать усилия национальных сил безопасности Афганистана и сил США в этой стране.