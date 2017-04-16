В Турции завершился референдум о расширении полномочий президента

В Турции закрылись избирательные участки для голосования на конституционном референдуме, сообщает агентство Associated Press.

Как отмечают в СМИ, окончательные результаты референдума будут известны позднее в воскресенье.

На конституционных референдумах 1961, 1982, 1987, 2007 и 2010 годов граждане Турции поддержали предлагаемые изменения в основной закон, тогда как в 1988 году конституционные поправки были отвергнуты населением, добавили в СМИ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан поддержать конституционной реформы.

Социологические опросы показали некоторое преимущество сторонников этого предложения, которое, по словам Эрдогана, необходимо для обеспечения безопасности и противостояния политическим вызовам в Турции.

Оппоненты турецкого президента считают, что предложенные поправки к конституции станут еще одним шагом к авторитарному режиму в Турции, который и так усилился после неудачной попытки военного переворота в июле 2016 года. После этого десятки тысяч людей были арестованы, уволены с работы, в том числе немало журналистов, а многие средства массовой информации были закрыты.

По данным наблюдателей, в том числе с ОБСЕ, противники референдума указывают на ограничение деятельности оппозиции и значительную предвзятость в средствах массовой информации в пользу Эрдогана.