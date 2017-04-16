В российском Петербурге сообщают о задержании 40 активистов

В центре российского Санкт-Петербурга полицейские задержали около 40 участников «прогулки оппозиции», сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

По информации Радио Свобода, активисты ничего не скандировали, не держали в руках плакаты, однако, когда они пришли на Дворцовую площадь, их уже ждали несколько десятков сотрудников полиции и автозаки.

Журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин сообщил в Twitter, что к активистам применяли силу, одного из задержанных врачи «скорой помощи» унесли на носилках.

Ранее сообщалось, что в России по меньшей мере в трех городах, Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, 16 апреля состоялись оппозиционные акции. На двух из них российские силовики задержали участников.

«Прогулки оппозиции» проходят в Москве и Петербурге каждое воскресенье.