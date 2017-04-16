Украинские военные сообщили о стабилизации ситуации на фронте в течение Пасхального дня

В пресс-центре штаба украинской антитеррористической операции на оккупированной части Донбасса заявили о стабилизации положения за время с начала суток до 18 часов.

Сообщается, что за это время произошло лишь пять обстрелов со стороны противника.

На приморском направлении, которое раньше называли мариупольским, с минометов калибра 82 миллиметра обстреливали украинских военных возле села Водяного, а из стрелкового оружия у Широкино, на донецком –

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли позиции у Зайцева, а на луганском обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров защитников села Катериновки; из стрелкового оружия позиции у Новоалександровки.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины» и огонь не открывали, – говорится в сообщении.

В поддерживаемых Россией вооруженных сепаратистских группировках «ДНР» и «ЛНР» своих сообщений о положении на фронтах за воскресенье не обнародовали.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию на оккупированной части Донбасса уже множество раз договаривались об очередном перемирии в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины, однако обстрелы каждый раз не прекращались полностью. Стороны конфликта обвинили друг друга в «провокациях» и отрицали свою вину в нарушениях .

Последний раз о таком перемирии договаривались с 13 апреля. 12 апреля Трехсторонняя контактная группа подтвердила свою приверженность решению по полному соблюдению режима прекращения огня накануне Пасхальных праздников. Объявление прекращения огня привело к значительному сокращению числа обстрелов в последние дни, но полностью они так и не прекратились.