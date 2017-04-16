Джамала анонсирует премьеру песни в эфире украинского вокального шоу

Певица Джамала анонсирует премьеру песни «Любити» из нового альбома в эфире украинского шоу «Голос країни» в воскресенье 16 апреля.

Об этом Джамала написала на своей странице в Facebook.

Также в телешоу виступит подопечная певицы, исполнительница из Крыма Наиле Ибраимова.

В Киеве 6 апреля прошла презентация документального фильма «Jamala.UА». 13 апреля картина вышла в украинский прокат.

19 марта Джамале вручили премию «Гордость страны» от журнала Viva.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.