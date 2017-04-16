Депутаты из России и король Саудовской Аравии не пришли к согласию о будущем президента Сирии

Делегация депутатов верхней палаты парламента России, Совета Федерации, которую принял в Эр-Рияде король Саудовской Аравии Салман бин Абделазиз ас-Сауд, провела с ним переговоры о положении в Сирии, и стороны остались на противоположных позициях относительно будущего президента Сирии Башара аль-Асада, сообщил член российской делегации, заместитель председателя палаты Ильяс Умаханов.

По его словам, король и российская делегация во главе с председателем палаты Валентиной Матвиенко «разбежались в мыслях» по этому вопросу.

Стороны при этом подтвердили готовность продолжать консультации и искать выход из сложившейся ситуации, чтобы сблизить позиции, сказал он российскому агентству «Интерфакс».

Саудовская Аравия, как и большинство арабских и других стран региона, а также большая часть Запада, заявляет, что Асад и наиболее приближенные к нему лица не могут иметь никакой роли в новой сирийской власти, что должна быть создана в процессе мирного урегулирования. Россия, поддерживающая авторитарную власть Асада, отвергает это условие. Москва придает этой власти Сирии всяческую дипломатическую поддержку, уже восемь раз применив вето с резолюциями Совета безопасности ООН, которые предусматривали хотя бы малейшие возможности санкций против этой власти, а также прямую военную поддержку, вмешавшись в сирийскую гражданскую войну на стороне власти.