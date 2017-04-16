В Крыму предлагают создать народный логотип полуострова

В парке львов «Тайган» 16 апреля на неформальном собрании «Летние чаепития» обсудили создание народного логотипа Крыма.

«В Крыму есть потребность создания нового народного логотипа полуострова, потому что то, что одобрили крымские власти в качестве логотипа, это позорище и не выдерживает никакой критики», – заявил модератор и организатор мероприятия, российский блогер из «Эхо Москвы» Александр Горный.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, по мнению собравшихся, процесс создания народного логотипа должен носить открытый характер и будет бесплатным для использования.

«Не хотелось бы, чтобы на народном логотипе мы снова увидели Ласточкино гнездо, от этого объекта исходит каким-то советским анахронизмом. Хочется в народном логотипе чего-то нового, свежего, действительного цепляющего за душу и интересного», – отметил хозяин ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков.

По словам Александра Горного, в ближайшее время будут разработаны этапы создания народного логотипа и технические задания к нему.

Первое собрание «Летние чаепития» состоялось 11 марта в Коктебеле по инициативе Горного.

Александр Горный, российский блогер, активно публикует свои материалы на крымскую тематику в таких изданиях как «Эхо Москвы», «Полит.Про». Поддерживает аннексию Крыма, пишет критические публикации о местных чиновниках.

В декабре 2016 года в Симферополе презентовали новый логотип Крыма. Как рассказал подконтрольный Кремлю министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, 18 марта 2015 года Минкурортов объявило конкурс идей на создание изобразительного и словестного обозначения «Туристский бренд Крыма». На бренд «Крым» из бюджета полуострова выделили 1 млн рублей.