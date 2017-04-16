В Симферопольском районе горела птицефабрика «Южная» – СМИ

Вечером, 15 апреля, в селе Перово Симферопольского района произошел пожар на птицефабрике «Южная». Как сообщил РИА Новости Крым помощник начальника российского управления МЧС России по Крыму Владимир Иванов, площадь возгорания составила около 400 кв метров.



«Горело неэксплуатируемое здание птичника. Сгорела кровля на площади около 400 кв метров, остальное спасателям удалось отстоять. Ни жертв, ни пострадавших нет», – рассказал Иванов.

Крымское издание «3652.ru» также сообщало, что местные жители видели столб дыма в районе птицефабрики.

«Уже как полчаса-час дымит. Сейчас даже чуть больше дым», – говорится в СМИ.

По словам помощника начальника МЧС, информация о случившемся поступила спасателям в 19.28. Полностью ликвидировать пожар удалось в 22.00. Причину загорания определят эксперты.

На официальном сайте российского управления МЧС по Крыму нет информации о происшествии.

Всего с начала 2016 года крымские спасатели совершили 219 выездов для ликвидации пожаров и спасения людей на них. На пожарах спасли 62 человек, из них 5 – несовершеннолетние дети.