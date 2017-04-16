США заявили о необходимости «решительных дискуссий» с Россией по Сирии

Советник по национальной безопасности США Герберт Раймонд МакМастер заявил, что сейчас пришло время для «решительных дискуссий» с Россией по Сирии.

В интервью американскому телеканалу ABC News он добавил, что их должен вести государственный секретарь США, и назвал недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Россию «идеально своевременным».

По его словам, поддержка со стороны России «ужасного режима» президента Сирии Башара аль-Асада и его прямое участие в сирийском конфликте должно быть предметом расспросов - так же, как и подрывные действия России в Европе.

При этом, сказал МакМастер, необходимо одновременно найти области для сотрудничества с Россией, в которых позиции двух стран совпадают и они могут достичь совместных результатов.

Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву в среду на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и во время встречи с президентом Владимиром Путиным основное внимание уделил именно положению в Сирии и после встреч сообщил, что по многим вопросам позиции двух стран все еще расходятся.

В частности, США, как и большинство стран Запада, а также арабских и других стран ближневосточного региона, заявляет, что нынешний президент Сирии Башар аль-Асад и наиболее приближенные к нему лица не могут иметь никакой роли в новой сирийской власти, что должна быть создана в процессе мирного урегулирования. Россия, поддерживающая авторитарную власть Асада, отвергает это условие. Москва придает этой власти Сирии всяческую дипломатическую поддержку, уже восемь раз применив вето с резолюциями Совета безопасности ООН, которые предусматривали хотя бы малейшие возможности санкций против этой власти, а также прямую военную поддержку, вмешавшись в сирийскую гражданскую войну на стороне власти.