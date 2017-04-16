В Керчи ищут добровольцев для охраны общественного порядка

Подконтрольная Кремлю администрация Керчи ищут добровольцев для охраны общественного порядка в городе.

Отряды добровольцев создаются «с целью оказания помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам по защите жизни, здоровья, чести и достоинства жителей города, собственности, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых в общественных местах», сообщает пресс-служба администрации города.

Всех желающих местные власти призывают организовываться в «народную дружину».

В российской администрации Керчи призывают местных жителей создать общественное объединение пожарной охраны, чтобы в последствии пожарники-добровольцы появились в поселках Маяк и Героевское.