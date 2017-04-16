В Феодосии хотят установить памятник «Покорителям космоса»

В Феодосии планируют установить доску почета и памятник «Покорителям космоса». Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила подконтрольная Кремлю председатель городского совета Светлана Гевчук.



«В 2016 году мы изыскали источник финансирования, и сегодня у нас памятник готов к установке. Но сегодня нет финансирования в бюджете, нет отдельной строки для того, чтобы выполнить благоустройство данной территории. Мы сегодня ведем переговоры с инвестором. В ближайшее время мы определим затратную часть. Будем стараться до конца года установить два памятника, которые мы должны сегодня показать нашим жителям. Это – знак «Покорителям космоса», и мне очень хочется открыть на День города нашу Почетную доску», – рассказала Гевчук.



Ранее председатель горсовета Феодосии заявила, что курортный сезон в городе намерены открыть 30 апреля и 1 мая, а в целом «гуляния» будут длиться в течение недели.