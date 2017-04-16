В Херсонесе открыли художественную выставку «Вдохновение Корсуни»

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» 16 апреля состоялось открытие художественной выставки по итогам академического плэнера под названием «Вдохновение Корсуни».

Как сообщает пресс-служба музея, свои работы представили художники из Севастополя, Москвы, Ялты, Бахчисарая и российского Ставрополя.

«Херсонес – уникальное место по своей энергетике. У нас получилось, за довольно короткое время, раскрыться в своих картинах. Без лишней скромности скажу, что удалось создать несколько шедевров. И я очень надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться, а коллекции Херсонеса будут пополняться картинами, написанными именно здесь», – сказал художник Николай Дудченко.

Выставка «Вдохновение Корсуни» продлится до 21 мая.



