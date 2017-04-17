В Ялте призывают соблюдать пожарную безопасность в лесу

Подконтрольный Кремлю замглавы администрации Ялты Иван Паюк во время посещения Центральной химической пожарной станции Ялтинского горно-лесного заповедника призывал спасателей следить за соблюдением техники безопасности в лесу.

«Впереди Пасхальные и майские праздники, во время которых ялтинцы и гости нашего города традиционно выходят на первые пикники, поэтому хотелось бы еще раз напомнить о том, что посещать можно только строго отведенные для этого места и обязательно убирать после себя весь мусор, чтобы исключить попадание даже малейшей искры в сухую траву», – призвал Паюк.

Накануне ялтинские пожарники отчитались о наличии всех необходимой техники для тушения возгораний в заповеднике.

Подконтрольное Кремлю Министерство экологии и природных ресурсов Крыма установило сроки пожароопасного сезона 2017 года – с 1 апреля по 15 ноября.