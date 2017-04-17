В садовых товариществах Фиолента и балки Бермана возможны отключения света – «Севастопольэнерго»

В садовых товариществах, которые расположены на мысе Фиоленте и балке Бермана, 19 апреля возможны отключения света. Об этом говорится на сайте подконтрольного Кремлю правительства Севастополя со ссылкой на администрацию «Севастопольэнерго».

«В связи с проведением ремонтных работ 19.04.2017 в период с 09.00 до 18.00 возможны временные ограничения подачи электроэнергии в следующие садовые товарищества, расположенные на м. Фиолент и в балке Бермана: Сатурн-2, Слип, Орбита, Жемчужина, Гранат, Огонек, Троллейбусник-1, Дружба, Строитель-3, Автомобилист, Скиф, Таврия, Ока, Сосенки, Парус, Джурный-2, Интеграл, Кипарис, Мрия, Рассвет, Корабел, Скалистый-89, Наука, Бриз, Кристалл, Лукоморье-Сервис, Вагонник, Надежда-2, Источник, Строитель-2, Медик 88, Югрыба, Здоровье-89, Горнодолинный, Волна, Парус, Авиатор-плюс, Корабел, Торпедо-1, Силуэт», – говорится в сообщении.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.