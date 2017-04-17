Сирийская армия установила контроль над городом недалеко от Хамы

Сирийская армия при поддержке российской авиации и поддерживаемых Ираном сил отбила у антиправительственных повстанцев стратегически важный город Соуран недалеко от города Хама. Об этом сообщают бойцы антиправительственных сил и местные жители.

По данным повстанцев, под воздушными ударами оказались также соседние города Латамнех и Кафр-Зейта.

Расположенный в центральной части Западной Сирии город Соуран уже находился под контролем лояльных президенту Асаду сил в прошлом году, но был потерян во время наступления вооруженной оппозиции.

Повстанцы пока остаются в другом стратегически важном городе Мореко, на север от Хамы. Мореко расположен на главной дороге, которая открывает доступ к западу Сирии.