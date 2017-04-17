Радио Крым.Реалии. От Сахарова до Сенцова. Новая эпоха диссидентов

В годовщину реабилитации жертв политических репрессий в Украине в утреннем эфире Радио Крым.Реалии проводят параллели между ситуацией с правами человека в СССР и в современной России с аннексированным Крымом.

Гости эфира – диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и диссидент, российский журналист и публицист Александр Подрабинек. Ведущий – Павел Казарин.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.