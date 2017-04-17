В Крыму к началу курортного сезона расчистили морское дно

В аннексированном Крыму в рамках подготовки к началу курортного сезона 63 пляжа общей площадью более 252 тысяч кв м обследовали сотрудники аварийно-спасательной службы «Крым-Спас». Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму.

«Для проведения качественного обследования и очистки дна пляжей в границах заплыва, водолазам-спасателям приходится разведывать территорию дна моря на глубине до 6-9 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой», – говорится в сообщении.

При обследовании морского дна спасатели-водолазы извлекли фрагменты металлических конструкций, арматуры, ржавые куски железа, битое стекло и много строительного мусора.

Кроме этого, в спасательной службе сообщают, что обучили к сезону 116 матросов-спасателей.

В МЧС напомнили, что ответственность за безопасность людей, охрану жизни и здоровья несут владельцы и руководители объектов курорта.

Ранее сообщалось, что крымские спасатели проверили готовность 25 пляжей полуострова к курортному сезону.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что прогнозирует в 2017 году приезд в Крым около 6 млн туристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».