Боевики группировки «Исламское государство» применили химическое оружие в Мосуле – власти Ирака

Представители власти Ирака заявляют, что боевики группировки «Исламское государство» применили химическое оружие в городе Мосул.

«Террористические бандиты пытались блокировать продвижение наших войск, используя снаряды, наполненные токсичными химическими материалами, но эффект (этих действий – КР) был ограничен», – сообщило совместное оперативное командование Ирака 16 апреля.

Бригадный генерал Яхья Расул сообщил информагентству Associated Press, что шесть солдат получили проблемы с дыханием, но лечились в полевых условиях. Точный тип используемых химических веществ еще не установлен, сообщили официальные лица.

Власти Ирака заявили, что боевики периодически применяют химическое оружие, но его влияние на военные операции минимальное.

Группировка «Исламское государство» захватила Мосул в 2014 году. Восточную часть второго по величине города Ирака коалиционные силы под руководством США освободили в этом году, сейчас идет операция по вытеснению около двух тысяч боевиков из густонаселенной западной части Мосула.