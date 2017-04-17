В Керчи в воскресенье, 16 апреля, при вызове бригады скорой помощи произошло нападение на врача. Об этом сообщают крымские СМИ.

По информации редакции сайта «Керчь.ФМ», на вызов пошли санитар и фельдшер, одного из них пациент ударил в живот ножом. Как сообщается, нападающий болен шизофренией.

Пострадавший врач – мужчина, примерно 30-40 лет. Известно, что у него три ножевых ранения – одно в грудную клетку, а два в живот. При этом у мужчины задета печень, поэтому его состояние до сих пор остается тяжелым.

Накануне сообщалось, что подконтрольная Кремлю администрация Керчи ищет добровольцев для охраны общественного порядка в городе. Всех желающих местные власти призывают организовываться в «народную дружину».

В российской администрации Керчи призывают местных жителей создать общественное объединение пожарной охраны, чтобы в последствии пожарники-добровольцы появились в поселках Маяк и Героевское.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».