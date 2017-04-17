Советник Трампа по национальной безопасности прибыл в Пакистан

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Раймонд МакМастер прибыл в Пакистан 17 апреля. Он сейчас является самым высокопоставленным за три месяца со дня инаугурации представителем администрации президента Дональда Трампа, который прибыл в Исламабад.

МакМастер обсудит с пакистанским гражданским и военным руководством войну в Афганистане и вероятную поддержку Исламабадом групп боевиков в Афганистане. 16 апреля во время визита в Кабул МакМастер призвал пакистанские власти не поддерживать талибов в их стремлении «увековечить очень долгую войну» в Афганистане.

Пакистан отрицает поддержку групп боевиков. Исламабад взамен сам обвиняет Афганистан в пропуске вооруженных групп через границу с Пакистаном для совершения нападений.