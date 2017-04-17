В рамках Европейской недели иммунизации крымчанам расскажут о важности вакцинации

В аннексированном Крыму с 24 по 30 апреля будет проводиться Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины приносят результат!». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Минздрава Крыма.

По информации ведомства, целью мероприятий является повышение осведомленности родителей и опекунов, работников здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики и принятие решений, и СМИ о важности иммунизации на каждом этапе жизни человека.

«Министерство здравоохранения Республики Крым призывает всех откликнуться и принять активное участие в Европейской неделе иммунизации 2017. В преддверии проведения ЕНИ с 12 по 30 апреля открыт телефон «горячей линии» (3652)-544-404, по которому специалисты Министерства здравоохранения Республики Крым будут оказывать консультации гражданам по актуальным вопросам иммунизации населения», – говорится в сообщении пресс-службы.

В декабре в Крыму завершилась кампания по вакцинации от гриппа. Сообщалось, что от общей численности населения полуострова против гриппа привито 34,8%, из них детского населения – 40,8%, взрослого – 33,3%.

Перед этим на территории Крыма зафиксировали циркуляцию вируса гриппа АH3N2, который был лабораторно подтвержден у двух пациентов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».