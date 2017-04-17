Иран удвоил добычу газа на месторождении Южный Парс – Роугани

Президент Ирана Хасан Роугани заявил об удвоении за последние четыре года добычи на мощном газовом месторождении Южный Парс. Роугани, который баллотируется на второй срок на президентских выборах, сказал, что ежедневная добыча достигла 540 миллионов кубометров по сравнению с 240 миллионами в 2013 году.

По его словам, рост добычи является иллюстрацией успеха «экономики сопротивления». О необходимости такой экономической политики, как утверждает Роугани, заявлял верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, чтобы страна была самодостаточной и противостояла угрозам.

По словам министра нефти Ирана Биджан Зангане, около 20 миллиардов долларов были вложены за последнее десятилетие в добычу газа на месторождениях в море.

Иран делит газовое месторождение Южный Парс с Катаром, который добывает более 590 миллионов кубических метров в сутки и планирует увеличить производство на 10% до 2022 года.