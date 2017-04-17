Прокуратура Южной Кореи обвинила экс-президента во взяточничестве

Прокуратура Южной Кореи 17 апреля официально выдвинула обвинения во взяточничестве отстраненной от должности президента Пак Кын Хье и руководителю Lotte Group Шин Дон Бину. Прокуроры не требуют задержания этого бизнесмена.

Ранее за решеткой в этом деле оказались сама Пак Кын Хье, ее подруга Чхве Сун Соль и руководитель корпорации Samsung Group Джей Вай Ли.

Прокуроры обвиняют бывшего лидера Южной Кореи в сговоре с Чхве Сун Соль с целью получения от компании Lotte Group 7 миллиардов вон (это более 6 миллионов долларов). Пак Кын Хье была также обвинена в злоупотреблении властью и принуждении представителей бизнеса вносить средства в некоммерческие фонды.

Руководитель Lotte Group Шин Дон Бин отвергает утверждение о неправомерных соглашениях с Пак Кын Хье или связанными с ней лицами. Остальные трое фигурантов дела также отрицают свою вину.

Пак была отстранена от должности президента Южной Кореи 10 марта после того, как Конституционный суд принял решение об импичменте президента страны за коррупционный скандал. Это решение суда открыло путь к уголовному делу против Пак Кын Хье.

Политический скандал вокруг Пак Кын Хье разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Соль. Пак Кын Хье обвиняют в злоупотреблении служебным положением и содействии Чхве Сун Соль в вымогательстве денег у южнокорейских компаний.

65-летний политик была первой в Южной Корее женщиной на этом посту, она выиграла выборы в 2012 году. Ее устранению с должности предшествовали массовые демонстрации с требованием отставки.