В параде 9 мая в Керчи примут участие 900 военнослужащих

В Керчи в День победы, 9 мая, на параде, посвященном победе в Великой Отечественной войне, пройдут более 900 военнослужащих Черноморского флота и Южного военного округа соседней России. Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев.

«В составе двух парадных батальонов и шести парадных рот в центре Керчи пройдут более 900 военнослужащих, которые представляют отдельную бригаду береговой обороны, полк радиационной, бактериологической и химической защиты Черноморского флота, железнодорожный батальон, а также подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Наряду с военнослужащими в парадном строю пройдут парадные расчеты Росгвардии и МЧС. Марш пройдет под аккомпанемент сводного военного оркестра», – отметил он.

Также, по его словам, в параде задействуют 20 единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в Керчь прибыли российские военные для участия в параде 9 мая. Военные разбили палаточный городок на территории бывшего аэропорта «Керчь», где сейчас размещается накопительная стоянка для транспорта, следующего через паромную переправу.

В 2016 году жители Керчи жаловались на пробки и хаотичное движение на дорогах, поскольку улицы в центре города были перекрыты из-за репетиции парада российских военных.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».