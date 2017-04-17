Поклонская направила в прокуратуру негативные выводы экспертизы фильма «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявляет, что направила в Генпрокуратуру России негативные выводы экспертизы фильма «Матильда».

По просьбе Поклонской эксперты оценивали трейлер фильма, а также полный текст сценария.

Российский депутат утверждает, что в своих выводах эксперты «указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высоким уровнем провокационности и унижения».

«Комиссия считает, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного Русской православной церковью российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан, поскольку фильм направлен на формирование вполне определенного – ложного образа Николая II как неадекватного и морально развращенного человека», – говорится в выводах экспертов, которые обнародовала Поклонская.

В феврале стало известно об инициативе Поклонской о проведении расследования по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который еще не вышел на экраны.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем.

Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».