Руководитель избирательной комиссии Турции: результаты референдума являются действительными

Руководитель избирательной комиссии Турции заявляет, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными.

Об этом Саде Гювен сообщил 17 апреля после того, как ведущая оппозиционная Республиканская народная партия заявила о вероятных нарушениях, в том числе об использовании непроштампированных бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Турции (ЦИК) вечером 16 апреля заявила, что 51,3 процента участников референдума поддержали предлагаемые 18 конституционных поправок и изменения, которые позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029.

Результат референдума граждане Турции как приветствовали, так и протестовали против него.

Республиканская народная партия требует пересчета и заявляет, что будет обжаловать результаты 37 процентов бюллетеней.

Гювен сообщил, что непроштампированные бюллетени были подготовлены избирательной комиссией и были признаны действительными.

Между тем, вице-премьер-министр Мехмет Симсек сказал, что не будет никаких досрочных выборов после референдума. Ранее предполагали, что Эрдоган может назначить новые выборы, поскольку его новые полномочия могут вступить в силу сразу.