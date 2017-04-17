В Киеве наградили победителей конкурса имени крымского поэта Данила Кононенко

В понедельник, 17 апреля, в Киеве в Театре на Подоле наградили победителей Всеукраинского литературного конкурса «Ми – діти твої, Україно!» имени крымского поэта Данила Кононенко. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Я и те из Крыма, те кто здесь, кто вынужденно переселился, они увидят, что остается тот творческий, духовный мостик между Крымом и материковой Украиной. Мне кажется, что возвращать то, что преступно потеряно (Крым – КР), будете вы (участники конкурса – КР). И возвращать будете словом, душой, песней. Для того, чтобы вернуть на века», – отметил во вступительном слове редактор «Кримської Світлиці» Виктор Качула.

Третье место в номинации «Поэзия» заняло стихотворение, посвященное аннексии Крыма, ученицы из поселка Ивановка Херсонской области Екатерины Гетало.

По информации организационного комитета, на конкурс было подано около ста заявок из разных регионов Украины, и среди них – 8 из аннексированного Крыма. Победителей награждали в номинациях «Гран-при», «Поэзия», «Проза» и «Публицистика».

В рамках мероприятия была презентована книга воспоминаний о Даниле Кононенко «Цю землю я любив…», изданная в Симферополе и приуроченная к годовщине смерти писателя.

Данило Кононенко 10 лет был председателем жюри этого конкурса, два года назад его не стало, 1 января 2017 года ему бы исполнилось 75 лет.

Данило Кононенко – один из организаторов Общества украинского языка в Крыму, был первым его председателем. Он также один из основателей газеты «Кримська світлиця», возглавлял в ней отдел литературы и искусства. Был членом совета Национального союза писателей Украины, заместителем республиканского общества «Украина», членом правления Всекрымского общества «Просвита» Тараса Шевченко, заслуженный деятель искусств АРК. Заслуженный журналист Украины.