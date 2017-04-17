В Симферополе налоговики проверили 10 хостелов и во всех нашли нарушения

В Симферополе сотрудники российской налоговой службы провели проверки в хостелах. Как сообщает пресс-служба налоговой, во всех объектах были выявлены нарушения.

«Все из проверенных объектов состоят на государственной регистрации в налоговых органах. Но в каждом из них выявлены нарушения в виде неприменения ККТ, либо в их полном отсутствии. По каждому факту открыто производство по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 14.5 КоАП Российской Федерации, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере не менее десяти тысяч рублей, на юридических лиц – не менее тридцати тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В преддверии курортного сезона российское руководство аннексированного Крыма решило отключать местные гостиницы от канализации. Российские чиновники заявляют, что таким образом борются с незаконным сбросом сточных вод в море. Сейчас от системы водоотведения уже отключено более 500 объектов капитального строительства на крымском побережье.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам, которые попали под санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России в особых случаях. Закон имеет обратную силу, он действует с 1 января 2014 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».