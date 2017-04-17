Россия: суд отказался обязать Навального не делать новых админправонарушений

В России Симоновский суд Москвы отказал Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) в просьбе обязать оппозиционера Алексея Навального не совершать новые административные правонарушения.

В суде пояснили, что подобные обязательства можно применить только к условно осужденному, если он не выполняет требования приговора.

ФСИН направила представление в суд 11 апреля, объяснив свое обращение очередным административным арестом Навального на 15 суток по делу о неповиновении полиции во время антикоррупционной акции в Москве 26 марта.

26 марта в десятках городов России прошли акции протеста, связанные с вероятной причастностью председателя правительства Дмитрия Медведева к коррупции. Во многих городах акции не были согласованы властями. По всей России задержали около полутора тысяч активистов, в том числе и Навального.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в начале марта опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости председателя правительства России Дмитрия Медведева и его возможной причастности к коррупции. После того, как ни сам Медведев, ни его представители не ответили на обвинения, Навальный призвал провести акции протеста по всей стране 26 марта.