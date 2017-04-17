Нагорный Карабах и Азербайджан обменялись обвинениями в нарушении режима тишины

В сепаратистском регионе Нагорный Карабах заявили о 15 случаях нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки.

«16 апреля и в ночь на 17 апреля вооруженные силы Азербайджана 15 раз нарушили режим перемирия, осуществив в направлении армянских позиций более 240 выстрелов из огнестрельного оружия различного калибра», – сообщили в так называемом министерстве обороны Нагорного Карабаха.

В Азербайджане, в свою очередь, сегодня заявили, что «вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 114 раз».

Нагорный Карабах имел автономию в составе международно признанных границ Азербайджана. Большинство населения этого региона составляли этнические армяне. Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил в 1991 году «независимость» в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом.

В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения: хотя Ереван вместе со всем миром формально не признал самопровозглашенной «независимости» региона, он фактически предоставляет ему широчайшую поддержку.

В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Азербайджан сейчас не контролирует не только большую часть самого Нагорного Карабаха, но и некоторые прилегающие к нему территории, которые никогда не входили в состав бывшей автономии – всего около 20% своей международно признанной территории.